В работе Discord произошел сбой

В работе Discord во вторник, 8 октября, зафиксирован сбой. Это следует из данных ресурса Downdetector.su.

Напомним, что Discord — популярный сервис для общения. По состоянию на 10:16 мск сервис обнаружил более 1700 жалоб на работу платформы. Ее пользователи пожаловались на то, что чаты на мобильной версии перестали обновляться, соединение с сервером отсутствует, приложение и сайт не работают.

Среди регионов, в которых наблюдаются проблемы с Discord, - Камчатский край, Приморье, Сахалин, свидетельствуют данные Downdetector.su.

До этого сбой в работе сервиса произошел 5 дней назад. Российские пользователи сообщили, что у них возникли проблемы с мобильным приложением платформы.

Также в минувший понедельник стало известно, что ВГТРК подверглась беспрецедентной хакерской атаке. Как сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на источник, работать перестали онлайн-вещание и внутренние сервисы, не было интернета и телефонии.