YouTube начал блокировать трафик при переносе контента

У российских видеохостингов RuTube и «VK Видео» возникли проблемы при переносе контента с YouTube, сообщает «Коммерсант». Источники газеты в двух IT-компаниях, а также топ-менеджер одного из медиахолдингов заявили, что YouTube замедляет перенос контента, блокируя трафик.

По данным «Коммерсанта», из-за этих препятствий российским платформам приходится скачивать видео с помощью зарубежных VPN. Собеседники издания заявили, что YouTube блокирует процесс переноса контента как с российских, так и с иностранных IP-адресов.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», усомнились, что YouTube специально ограничивает именно российские видеосервисы. По их мнению, дело в том, что видеохостинг начал активнее бороться со всеми способами автоматизированного сбора информации.

RuTube запустил функцию переноса контента с YouTube в августе. В компании сообщили, что процесс занимает несколько часов, но иногда - от двух до пяти дней. В «VK Видео» возможность переноса контента существует с 2023 года.