ИИ и квантовая механика ускорят разработку лекарств

Разработка новых лекарств напоминает сбор пазла: химические соединения должны идеально соответствовать белкам в нашем организме для достижения терапевтического эффекта. Ученые из Южного методистского университета (SMU) создали SmartCADD — виртуальный инструмент с открытым исходным кодом, который объединяет искусственный интеллект (ИИ) и квантовую механику для ускорения скрининга химических соединений.

В недавнем исследовании, опубликованном в Journal of Chemical Information and Modeling, была продемонстрирована способность SmartCADD выявлять перспективные кандидаты на лечение ВИЧ. Этот инструмент был разработан в результате междисциплинарного сотрудничества кафедр химии и компьютерных наук SMU.

SmartCADD использует модели глубокого обучения для анализа баз данных химических соединений, что позволяет идентифицировать потенциальные лекарства за один день. В исследовании была проанализирована база данных из 800 миллионов соединений, из которых 10 миллионов могли бы подойти для лечения ВИЧ.

Ученые уверены, что SmartCADD можно адаптировать и для других направлений в разработке лекарств.