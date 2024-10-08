В Казани разработали гибкий высокотемпературный сверхпроводник

Ученые Казанского федерального университета разработали гибкий высокотемпературный сверхпроводник на основе диборида магния, который может применяться для создания мощных электропередающих линий и магнитных систем. По данным пресс-службы Минобрнауки, новая технология снижает стоимость и вес таких проводов по сравнению с существующими аналогами.

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Сверхпроводник обладает рядом преимуществ: он использует энергоэффективные криокулеры для охлаждения и может быть интегрирован в гибридные электропередающие системы, работающие на сжиженном водороде. Кроме того, разработка позволяет отказаться от использования гелия, что снижает затраты на производство, отметили в пресс-службе.

Технология предусматривает нанесение сверхпроводящего слоя на гибкую подложку из никелевого сплава методом магнетронного напыления. Такой материал может найти применение в создании силовых кабелей, моторов, генераторов и систем накопления энергии.