На Земле усилилась магнитная буря вопреки прогнозам

На Земле, вопреки прогнозам, началась сильная магнитная буря класса G3. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, слабая магнитная буря, которая началась в ночь на 7 октября и закончилась утром, во второй половине прошедшего дня, возобновилась. Временами магнитосфера «раскачивалась» до уровня средней бури класса G2, а после затухала. В подобных колебаниях прошла минувшая ночь.

«Сегодня в первой половине дня ожидалось постепенно ослабление возмущений в геомагнитном поле и, соответственно, переход магнитной бури из класса G2 в класс G1, а после полудня и прекращение магнитных бурь. Однако магнитосфера Земли вновь повела себя, не обращая внимания на прогнозы, и как уже было сказано выше, магнитная буря стала сильной», — написал Леус.

Синоптик добавил, что предсказать дальнейшую ситуацию сложно, но, если опираться на научные прогнозы, сильные колебания магнитосферы будут непродолжительными. В таком случае буря ослабнет через несколько часов, а после и вовсе прекратится. Во второй половине дня геомагнитное поле перейдёт в неустойчивое состояние.