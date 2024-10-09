Вспышка на Солнце вызовет в конце недели магнитную бурю

Зарегистрированная этим утром мощная вспышка класса X на Солнце породила выброс плазмы, направленный точно в сторону Земли.

В ближайшие несколько дней это скопление солнечной материи достигнет нашей планеты и вызовет геомагнитные возмущения, которые приведут к появлению северных сияний в низких широтах и потенциально вызовут проблемы с работой систем радиосвязи, сообщил сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.

"Был зарегистрирован крупный выброс плазмы, причем на этот раз его конфигурация, независимо от того, что покажут модели, по сути исключает возможность "промахнуться" мимо Земли. Плазма выброшена точно по линии Солнце-Земля, а главное, геометрические размеры выброса превышают возможные погрешности расчетов", - говорится в сообщении.

Пятая по счету вспышка максимального класса Х была зарегистрирована на поверхности Солнца в четыре часа ночи по Москве. По своей силе она уступает другим недавним мощным проявлениям солнечной активности, однако при этом выброс плазмы был точно направлен в сторону Земли, а не пройдет мимо нашей планеты или заденет ее по касательной, как в случае с другими октябрьскими выбросами плазмы, связанными со вспышками класса X.

При этом исследователи отмечают, что сегодняшняя вспышка возникла в очень крупном пятне на поверхности Солнца, которое возникло примерно десять лет назад и до сегодняшнего утра не проявляло серьезной активности. Его активизация потенциально указывает на то, что активный регион светила может породить и другие мощные вспышки, которые также будут способны оказать существенное влияние на "космическую погоду" в окрестностях Земли.

Солнечная активность

Как правило, уровень вспышечной активности на Солнце постоянно повышается и падает с периодичностью примерно в 11 лет. Эта закономерность, как начали опасаться ученые несколько лет назад, начала нарушаться в ходе предпоследнего и текущего циклов солнечной активности, для которых были характерны крайне низкое число пятен и вспышек. Многие теоретики предполагают, что подобные аномалии говорят о фундаментальных переменах в работе недр светила.

В частности, Солнце впало в подобную аномально долгую "спячку" в конце сентября 2017 года после того, как на его поверхности произошла рекордно мощная вспышка класса Х9. 3 - самое мощное событие такого рода за последние 15 лет. Эта "спячка" продолжалась почти три года, до мая 2020 года, когда астрономы зафиксировали рождение относительно мощной вспышки класса M. После этого активность светила резко возросла и по этому показателю текущий цикл солнечной активности (SC25) заметно превосходит предыдущий (SC24).