Опубликован топ-5 гибких смартфонов на осень 2024 года

Гибкие смартфоны продолжают завоевывать популярность и в 2024 году они стали еще более стильными и технологичными.

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Среди лучших моделей сезона выделяются пять устройств, которые предлагают пользователям уникальный опыт.

На первом месте — Google Pixel 9 Pro Fold с обновленным дизайном, прочными петлями и мощной камерой. Цена устройства в США составляет $1799.

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Следом идет Samsung Galaxy Z Fold 6, который привлекает улучшенным дисплеем и мощным процессором. Его стоимость — $1599.

Honor Magic V3 занял третье место, радуя пользователей своей тонкостью и легкостью, предлагая при этом высокую производительность. В Великобритании его цена составляет £1699.

Четвертое место у Samsung Galaxy Z Flip 6, отличающегося компактностью и функциональностью. Его можно приобрести за $1099.

Замыкает топ Motorola Razr 50 Ultra с увеличенным внешним дисплеем и улучшенной защитой от воды, стоимостью $899.