В НАСА спрогнозировали последствия ядерного взрыва в космосе

Один ядерный взрыв в космосе разрушит всю спутниковую сеть, шесть — полностью уничтожат аппараты, предупредил глава НАСА Билл Нельсон. Об этом пишет РИА «Новости».

Нельсон уточнил, что если какая-либо из сверхдержав взорвет в космосе ядерный заряд, все спутники перестанут передавать информацию.

Глава НАСА отметил, что устройства, даже современные, не защищены от такого типа радиационного воздействия.

«Шесть ядерных взрывов полностью уничтожат эту информацию для всех на Земле», — подчеркнул Нельсон.

Напомним, что согласно открытым данным, на планетарной орбите находятся около 10 тыс искусственных спутников.