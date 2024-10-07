Ученые придумали как в разы расширить радиус действия Wi-Fi

Ученые представили инновационную гибридную технологию WiLo, объединяющую преимущества Wi-Fi и LoRa для поддержки сетей Интернета вещей (IoT). WiLo позволяет передавать данные на большие расстояния с минимальным энергопотреблением, что делает ее идеальной для систем датчиков в сельском хозяйстве и умных городах. Об этом со ссылкой на IEEE Spectrum сообщает издание 3DNews.

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Профессор Дэмин Гао из Нанкинского лесотехнического университета в Китае объяснил, что Wi-Fi ограничен в радиусе действия и требует относительно большого количества энергии, в то время как LoRa отличается низким энергопотреблением и возможностью передачи данных на большие расстояния. WiLo объединяет эти два протокола, используя преимущества каждого из них без необходимости внедрения дополнительного оборудования.

Исследовательская группа провела успешные эксперименты с использованием стандартного передатчика LoRa SX1280, произведённого Semtech. Для решения проблемы несовместимости Wi-Fi и LoRa ученые разработали алгоритм, который изменяет частоту передачи данных Wi-Fi, чтобы она соответствовала сигналам LoRa.

Технически команда адаптировала стандарт мультиплексирования данных Wi-Fi (OFDM), чтобы он имитировал дальние сигналы, используемые LoRa (CSS). Это позволяет стандартным устройствам Wi-Fi обмениваться данными на больших расстояниях, используя технологию LoRa без дополнительного оборудования. В ходе тестов технология WiLo продемонстрировала успешную передачу данных на расстоянии до 500 метров.

Одним из главных преимуществ WiLo является возможность работы технологии на уже существующем оборудовании, что снижает затраты на ее внедрение и упрощает масштабирование. Однако учёные планируют решить вопросы энергопотребления, скорости передачи данных и устойчивости WiLo к помехам в будущем. Следующим шагом станет дальнейшая оптимизация системы и тестирование WiLo в различных условиях IoT.