В России показали эксклюзивный iPhone 16 Pro ко дню рождения Путина

Компания Caviar, специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов, представила iPhone 16 Pro, посвященный 72-му дню рождения президента России Владимира Путина. Об этом пишет портал IXBT.

По данным портала, компания выпустила лимитированную серию из 72 экземпляров iPhone 16 Pro «Говорит Президент» в интерактивной подарочной упаковке. Цены на гаджеты начинаются от 589 тыс. руб. за модель на 128 ГБ.

Устройство украшено гербом Российской Федерации, покрытым 24-каратным золотом. Короны герба инкрустированы черным ониксом.

На корпусе телефона из титана авиационного класса выгравирована известная цитата Путина: «Сила России в нас самих», произнесенная на первом заседании Госдумы VII в 2016 году.

Песков рассказал, как в АП поздравили Путина с днем рождения

Ранее сообщалось, что Caviar презентовала два лимитированных смартфона. Первая модель получила название «Лидер» и создана на базе Samsung Galaxy Z Fold6, а вторая — «Россия без границ», на основе iPhone 15 Pro.

Главной особенностью «Лидера» стала гравировка в виде подписи президента России. Она расположена на нижней части корпуса, который покрыт золотом в 24 карата. На крышке также есть барельеф российского герба и вставки из красной итальянской кожи.

Смартфон «Россия без границ» имеет корпус из авиационного титана с карбоновыми вставками и позолоченными элементами. В центре задней крышки расположен российский герб, а ниже надпись, основанная на известной цитате Путина: «Россия нигде не заканчивается».