Телевизоры популярных в РФ брендов тайно и массово следят за пользователями

Ученые обнаружили, что смарт-телевизоры LG и Samsung используют технологию Automatic Content Recognition (ACR) для отслеживания просмотров пользователей. ACR позволяет телевизорам сравнивать отображаемый контент с базой данных и демонстрировать соответствующие рекламные объявления. Об этом сообщает издание SecurityLab.

Исследователи провели серию экспериментов, изучая работу ACR в разных сценариях просмотра, включая линейное телевидение, стриминг и использование HDMI-подключения. Они также изучили влияние настроек конфиденциальности на работу ACR и обнаружили, что отказ от отслеживания приводит к прекращению трафика к серверам ACR.

Исследование показало, что ACR функционирует даже при использовании смарт-телевизора в качестве внешнего дисплея через HDMI, делая скриншоты несколько раз в секунду. Однако данные передаются на сервер каждые 15 секунд. Интересно, что при просмотре стриминговых сервисов, таких как Netflix или YouTube, передача данных ACR не происходит.

Ученые также выявили, что вход в учетную запись не влияет на работу ACR, и что полный отказ от рекламы и отслеживания приводит к прекращению отправки данных на серверы ACR. Кроме того, для каждой географической зоны используются разные серверы ACR, что связано с соблюдением местных законов о конфиденциальности.

Исследование позволило выявить различия в поведении ACR между телевизорами LG и Samsung. Например, телевизоры LG отправляют данные на один домен, принадлежащий компании Alphonso, а Samsung – на несколько доменов, связанных с рекламным подразделением Samsung Ads.

Исследователи подчеркнули, что, несмотря на возможность отключить ACR в настройках конфиденциальности, процесс отключения может быть сложным и требует навигации через многочисленные разделы меню.