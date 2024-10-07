Microsoft назвала быстрый способ обновиться до Windows 11
Американская корпорация Microsoft обновила инструкцию по переходу на Windows 11. На это обратило внимание издание Neowin.
По словам журналистов, официальные материалы вышли для пользователей устаревших систем — начиная от Windows XP и заканчивая Windows 8.1. В числе прочих в компании назвали самый быстрый способ получить актуальную версию операционной системы — купить новый компьютер.
Журналисты медиа посчитали, что в Microsoft уверены, что компьютеры с устаревшими ОС вряд ли будут работать с Windows 11. Также в корпорации разъяснили, что перейти со старой версии операционной системы — например, с Windows 7 — на Windows 11 невозможно. Однако в Microsoft разрешили бесплатно переходить на новую версию ОС с Windows 10.
Также специалисты компании объяснили, какие варианты остались у пользователей устаревших ОС, которые больше не обновляются. В том числе им предложили установить Windows 10, так как операционная система 2015 года выпуска будет получать обновления и патчи безопасности до 14 октября 2025 года.
В качестве инструмента для переноса файлов со старого ПК на новый в компании указали сервис OneDrive. «Вы можете создавать резервные копии и защищать свои файлы онлайн в облаке», — заметили в Microsoft.
В начале октября журналисты издания Digital Trends заметили, что текстовый редактор WordPad исчез из актуальной версии Windows 11. При ручном переносе программы в новую ОС редактором можно будет пользоваться, но он останется без обновлений.