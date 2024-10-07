Apple перестанет выпускать гаджеты каждый год

Корпорация Apple перестанет выпускать новые версии гаджетов каждый год. Об этом сообщает Bloomberg.

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По словам обозревателя агентства Марка Гурмана, сейчас американский IT-гигант представляет новые версии своих продуктов каждый год. Однако в будущем Apple может отказаться от этой стратегии. Гурман заявил, что таким образом корпорация сможет выпускать более полноценные и оригинальные продукты.

Автор указал на то, что обновлять все устройства каждый год непрактично. Поэтому Apple уже нерегулярно выпускает новые версии iPad, Apple Watch, MacBook и прочих девайсов. Однако iPhone, судя по всему, еще будут представлять стабильно раз в год. В то же время Гурман отметил, что компания физически не успевает добавить новые функции в свои смартфоны: так, Apple не успела выпустить нейросеть Apple Intelligence, которая должна стать главной особенностью iPhone 16.

При этом, по мнению аналитика, у ежегодного выпуска гаджетов есть свои преимущества. В их числе он назвал мотивацию для сотрудников, которые точно знают, когда тот или иной продукт должен быть готов, и ясность для инвесторов. Также Гурман подчеркнул, что с четким планом по выпуску устройств компании проще планировать маркетинговые активности.

«Похоже, Apple придется перейти к более гибкому подходу, когда она будет выпускать продукты, когда они готовы, и не выпускать их, если они не готовы», — подытожил Гурман.

Ранее аналитики JP Morgan заявили, что первые пользователи iPhone 16 приобрели устройства из-за интереса к новинке и высокой скорости устройств. При этом поддержка искусственного интеллекта (ИИ) не вошла в топ-5 причин для приобретения гаджетов.