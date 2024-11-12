Чем ПК на Windows лучше Mac?

Mac и Windows подходит для разных задач. Где-то Mac справляется лучше, а где-то — Windows. Портал makeuseof.com рассказал, чем Windows выгодно отличатся от Mac.

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Идеальные условия для гейминга

Windows 11 — самая популярная операционная система среди пользователей Steam, и на то есть хорошие причины. Нет, это не значит, что на Mac совсем нельзя играть в игры, однако количество игр на Windows означает, что вам не придется беспокоиться о совместимости. По крайней мере, со стороны ПО. 99.9% проектов, выходящих на компьютерах, поддерживают Windows. Если вы собираетесь играть хоть немного, то именно эта операционная система в приоритете.

Широкие настройки персонализации

Windows предлагает гораздо больше опций персонализации, чем macOS. И речь не только о фоновом рисунке или экране блокировки: поменять можно практически все, от курсора до звука уведомлений. Хотя Windows 11 частично потеряла былую свободу выбора в сравнении с Windows 10, она по-прежнему на голову опережает macOS.

Поддержка программ от сторонних разработчиков

Если вам важна поддержка различного софта, то Windows побеждает и здесь. Учитывая, что это самая популярная операционная система, неудивительно, что большинство разработчиков ПК-программ создают их именно под Windows. Опять же, никто не говорит, что на macOS нет эксклюзивного софта — просто на Windows, скорее всего, есть тонна альтернатив. Многие крупные разработчики портируют свои программы на обе операционные системы, но, в остальном, преимущество за Windows. Особенно если вы работаете в среде, где вам нужно пользоваться большим количеством различных приложений.

Заменяемость железа

На обычных ПК, в отличие от Mac, гораздо проще обновлять железо. По факту, в большинстве случаев достаточно лишь вытащить старый компонент и поставить новый. Причем это актуально не только для персональных компьютеров, но и для ноутбуков. При покупке MacBook вы подписываетесь под определенной конфигурацией на весь срок службы устройства. Никакой возможности заменить устаревший компонент не будет. Тем временем, ноутбуки на Windows позволяют хотя бы обновить накопитель.

Менеджмент файлов

Finder и «Проводник» — стандартные менеджеры файлов на macOS и Windows соответственно. Оба хорошо выполняют свои задачи, но «Проводник» все-таки немного выходит вперед. Дело в том, что минималистический дизайн Finder порой усложняет навигацию. Контекстные меню «Проводника» гораздо более удобные и простые, даже если посадить за компьютер неопытного пользователя ПК.

Дешевизна ремонта и обслуживания

ПК на Windows дешевле обслуживать, чем Mac. Из-за того, что обычные компьютеры собираются из разрозненных компонентов, при критической поломке их всегда можно заменить — достаточно лишь убедиться, что новые поддерживаются материнской платой. А вот у Mac гораздо более интегрированный дизайн, и за помощью часто приходится обращаться в сервисный центр. Даже базовое техобслуживание, вроде чистки вентиляторов, может быть проблематичным.