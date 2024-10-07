Смартфон Pixel 9 тайно передает данные на серверы Google

Смартфоны Google Pixel 9 тайно передают пользовательские данные на серверы Google. Об этом сообщает портал Cybernews.

© Газета.ру

Журналисты провели эксперимент с новым Pixel 9 Pro XL, внеся в него новый Google-аккаунт и выставив настройки устройства по умолчанию, как это делают большинство пользователей. Кроме того, эксперты получили root-права, чтобы они могли перехватывать передаваемые устройством данные для анализа трафика.

Эксперты выяснили, что каждые 15 минут Pixel 9 Pro XL отправляет пакет данных на серверы Google, содержащий местоположение, адрес электронной почты, номер телефона, статус сети и другие данные. Удивительно, но даже после отключения GPS смартфон успешно передавал информацию о своем местоположении, используя ближайшие Wi-Fi-сети для определения геолокации.

Вместе с тем в Cybernews выражают обеспокоенность тем, что связь осуществляется с сервисами Google, на использование которых пользователь не давал явного согласия. Например, приложение «Google Фото», которое даже ни разу не запускалось после покупки смартфона и на камеры которого не было сделано ни одного фото, периодически связывается с конечными точками, связанными с функцией группировки по лицам «Google Фото», без запроса согласия пользователя.

Кроме того, Cybernews обнаружил, что смартфон обращается к серверам Google за новым кодом для выполнения, что может представлять риск для безопасности. В теории злоумышленники могут использовать эту уязвимость и подменять пакеты кода на свои, включая вредоносное ПО.

Компания Google никак не прокомментировала ситуацию.