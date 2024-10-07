Российские ученые создали новый способ синтеза диборида титана

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали новый метод синтеза сверхтвердого материала диборида титана (TiB2), который может быть использован в ядерных реакторах, производстве алюминия и других высокотехнологичных отраслях. Результаты их работы опубликованы в журнале Materials Chemistry and Physics.

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Новый способ отличается высокой скоростью синтеза и возможностью получения чистого продукта без сложных вакуумных печей. Диборид титана обладает выдающимися свойствами, включая отличную теплопроводность, устойчивость к окислению и износостойкость. При высоких температурах он уступает твердостью только алмазу.

Учёные предложили получать диборид титана из порошков титана и аморфного бора с помощью безвакуумного электродугового синтеза. Этот метод позволяет снизить себестоимость производства и увеличить чистоту конечного продукта, исключая дополнительные операции по удалению примесей, сообщила младший научный сотрудник лаборатории перспективных материалов энергетической отрасли ТПУ Арина Свинухова.

Синтезированный материал подходит для создания композитных материалов и может применяться в аддитивных технологиях, таких как 3D-печать. Новый способ уже запатентован и реализуется в рамках национального проекта «Наука и университеты».