Названа причина отсутствия полярного сияния в России 5-6 октября

Прогноз в отношении мощной магнитной бури в выходные не оправдался, поэтому в Москве и других городах средней полосы России не должны были наблюдаться полярные сияния, которые могут выступать спутниками таких явлений.

Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.

"Прогноз был достаточно серьезный - <…> должна была быть магнитная буря на протяжении 2-3 дней. Ее спутниками вполне могли быть полярные сияния. Однако в выходные все было абсолютно спокойно. В ночь на воскресенье, например, магнитосфера Земли оставалась невозмущенной. Соответственно, не должно было быть полярного сияния [в средней полосе России]", - сказал Язев корреспонденту ТАСС, отметив, что слабая магнитная буря была зарегистрирована в понедельник, 7 октября, и уже завершилась. "Никаких магнитных бурь на протяжении ближайших трех дней ожидать не приходится", - добавил астроном. "Мы снова сталкиваемся с ситуацией, [демонстрирующей], что наша система прогнозов [магнитных бурь], к сожалению, неточная. Это связано с тем, что модели расчета магнитных бурь строятся на данных единственной космической обсерватории SOHO, оснащенной тремя коронографами, один из которых вышел из строя уже очень давно. По данным этой обсерватории сложно оценить форму выброса и скорость его движения к Земле, поэтому нам нужна своя система спутников в разных точках орбиты Земли, которые бы смотрели на Солнце в том числе сбоку. Это повысило бы точность прогнозов", - заключил ученый.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что переменная облачность в ночь на воскресенье не помешает наблюдению полярного сияния в Москве, если прогнозы на этот счет оправдаются. Сияния в средней полосе России в течение 2-3 ночей могли быть спутниками магнитной бури, прогнозируемой из-за вспышек класса Х, произошедших на Солнце 2 и 3 октября.