Первого в мире астронавта без ноги подготовят к полету в космос

Британец Джон Макфолл может стать первым в мире астронавтом с ограниченными возможностями, сообщает газета The Guardian. Как отмечает газета, нет никаких гарантий, что 43-летний МакФолл отправится в космос, однако Европейское космическое агентство (ЕКА) решило провести для него ту же подготовку, которую проходят участники шестимесячных миссий на Международной космической станции (МКС).

Макфолл потерял правую ногу в 19 лет в результате аварии на мотоцикле и позже стал паралимпийским спринтером, завоевав бронзовую медаль. Он работает травматологом и ортопедом.

Несколько лет назад британец откликнулся на вакансию ЕКА и прошел шесть этапов отбора, которые варьировались от многочасовых психомоторных тестов до собеседований с членами комиссии. В 2022 году ЕКА объявило, что Макфолл присоединится к команде агентства. В ЕКА решили изучить, может ли человек с физической инвалидностью жить и работать в космосе.

«Мы должны предоставить данные, чтобы продемонстрировать, что это возможно», - подчеркнул Макфолл.

Тренировки для полета на МКС были разработаны для здоровых людей, поэтому испытания, которые пройдет Макфолл, должны будут показать, как человек с ограниченными возможностями сможет двигаться и стабилизироваться в условиях микрогравитации, и как условия космоса повлияют на его протез.

Как отмечает The Guardian, пока что все признаки указывают, что космический полет для Макфолла осуществим. Это вселяет надежду, что он - или кто-то другой с похожей инвалидностью - сможет принять участие в миссии на МКС. По оценке самого Макфолла, это может произойти между 2027 годом и концом этого десятилетия.