Ученые наблюдали странное явление «отрицательного времени»

В открытии, которое бросает вызов нашему пониманию времени и квантовой механики, учёные сообщили о наблюдении фотонов, демонстрирующих поведение «отрицательного времени».

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Это необычное явление было выявлено в ходе эксперимента, в котором фотоны направлялись в облако атомов, охлажденных чуть выше абсолютного нуля. Удивительно, что даже когда фотоны проходили без взаимодействия, атомы оставались на короткое время возбужденными, что указывает на процесс поглощения и повторного излучения. Более поразительно, когда фотоны поглощались, они казались вновь появляющимися до того, как атомы успевали возбудиться.

Согласно Джосии Синклера из Университета Торонто, эта «отрицательная временная задержка» подразумевает, что если бы мы измеряли продолжительность, которую атомы проводят в возбужденном состоянии, используя квантовые часы, стрелки могли бы двигаться назад в определенных условиях. Это явление можно объяснить квантовой суперпозицией, когда частицы существуют в нескольких состояниях одновременно.

Хотя эти результаты не изменяют нашего основного понимания времени, они служат напоминанием о сложности, присущей квантовой физике, пишут ученые.