Поедающие пластик бактерии решат проблему загрязнения окружающей среды

Ученые обнаружили, что бактерия Comamonas testosteroni, широко распространенная в сточных водах, может эффективно разлагать полиэтилентерефталат (ПЭТ) — пластик, распространенный в упаковке одноразовой пищи и бутылках с водой.

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Эта находка, опубликованная в журнале Environmental Science and Technology, потенциально решает одну из самых актуальных экологических проблем: загрязнение пластиком, которое составляет около 12% мировых твердых отходов и связано с производством около 90 миллионов тонн ПЭТ ежегодно.

В отличие от большинства бактерий, предпочитающих сахар, C. testosteroni развилась, чтобы питаться сложными материалами, включая пластики. Исследование описывает шестиступенчатый процесс, с помощью которого бактерии физически и химически разлагают ПЭТ на терефталат, богатый углеродом источник пищи. Сначала бактерии измельчают пластик на более мелкие кусочки, а затем выделяют ферменты для ускорения разложения.

Тем не менее, процесс разложения занимает несколько месяцев, что указывает на необходимость оптимизации для повышения эффективности. Исследователи предполагают, что стимулирование роста бактерий с помощью дополнительных источников пищи, таких как ацетат, может ускорить разложение пластика.

Исследования продолжатся.