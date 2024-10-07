В НАСА продемонстрировали лазерную связь на рекордном расстоянии

Исследователи Лаборатории реактивного движения (JPL) НАСА в Южной Калифорнии провели успешную демонстрацию технологии оптической связи в глубоком космосе (Deep Space Optical Communications). Они отправили лазерный сигнал на космический аппарат Psyche, находившийся на рекордном расстоянии 460 миллионов километров от Земли. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

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Эксперимент продемонстрировал высокую точность лазерной связи на огромных расстояниях, чего ранее не удавалось достичь. Оптическая связь использует ближний инфракрасный свет для передачи данных, который позволяет передавать информацию в 100 раз быстрее, чем традиционные радиочастоты. Это делает лазерные технологии перспективными для будущих миссий в космосе.

Для выполнения эксперимента использовались два наземных телескопа. Телескоп Хейла в обсерватории Паломар в Калифорнии принимал нисходящие сигналы, а Лаборатория оптической связи JPL отправляла восходящие сигналы с мощностью семь киловатт. Лазеры передавали данные, закодированные в инфракрасном свете, с высокой скоростью даже на значительном удалении от Земли.

Во время одного из тестов удалось достигнуть стабильной скорости передачи данных в 6,25 мегабита в секунду. Эта скорость значительно выше, чем та, что может быть достигнута при использовании радиочастотной связи на аналогичном расстоянии. Максимальная скорость передачи на более близком расстоянии составила 267 мегабит в секунду, что сравнимо с современным широкополосным интернетом.

В рамках эксперимента были переданы различные тестовые данные, включая изображения и видео в сверхвысоком разрешении. Одним из файлов стало 45-секундное видео в 4K, а также цифровые копии художественных работ и фотографии домашних животных команды проекта. Это подтверждает возможность передачи сложных данных на больших расстояниях с использованием лазерной технологии.

Исследование доказало, что оптическая связь является перспективным и эффективным способом передачи данных на дальние расстояния. В будущем лазерные технологии могут стать важным элементом в исследовании Солнечной системы, поддерживая связь между космическими аппаратами и Землей с высокой скоростью и точностью.