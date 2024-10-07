На Землю с опозданием пришла магнитная буря

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в ночь на 7 октября на Земле началась магнитная буря, которой ждали еще 3 октября. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Леус подчеркнул, что речь идет о магнитной буре слабой интенсивности - класс G1. Магнитные бури делят на пять классов, обозначая классом G1 слабую бурю, G2 - среднюю, G3 - сильную, G4 - очень сильную, а G5 - экстремально сильную бурю. Сильные бури способны влиять на работу спутниковых систем, в том числе GPS, временно снижая точность и надежность навигации. Некоторые люди сообщают об ухудшении самочувствия во время магнитных бурь.

По прогнозам «Фобоса», магнитная буря будет идти с перерывами и завершится во второй половине 7 октября. Ее максимальная интенсивность будет колебаться в диапазоне между слабой и средней магнитными бурями.

По словам Леуса, причиной магнитной бури стали остатки облака солнечного вещества, выброшенного 3 октября. В этот день ученые зафиксировали на Солнце «экстремально мощную» вспышку. Звезда выбросила плазменное облако массой в один триллион тонн - это выше средних показателей.