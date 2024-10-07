Блогер Wylsacom выпустил видео с еще не представленным ноутбуком Apple

Популярный техноблогер Валентин Петухов, более известный как Wylsacom, опубликовал видеораспаковку с кратким обзором еще не представленного ноутбука Apple MacBook Pro M4. На событие отреагировали западные СМИ и авторитетные инсайдеры.

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В рамках видеоролика Wylsacom показал, что новинка получила идентичный предшественнику дизайн. Так, ноутбук оснащен 14-дюймовым экраном, 16 ГБ оперативной (объединенной) памяти и 512 ГБ накопителя. Вместе с тем блогер протестировал новинку в бенчмарке Geekbench, где MacBook Pro M4 набрал 3865 и 15 288 в тестах процессора Single-core и Multi-core.

На утечку отреагировали многие западные журналисты, в том числе инсайдер, автор Bloomberg Марк Гурман, назвавший видео «вполне правдоподобным». Он отметил, что это первый случай демонстрации розничного устройства за несколько недель до официального анонса.

Единственный вызвавший сомнения элемент — изображение на лицевой части упаковки, соответствующее текущей версии MacBook. При этом другая информация на коробке указывает на характеристики новинки, а не прошлых моделей.

По слухам, презентация новинок Apple, в том числе новых MacBook M4, ожидается в конце октября, а старт продаж новинки запланирован на 1 ноября.

Это уже не первый случай утечки информации от российских блогеров. Летом на портале Rozetked неоднократно публиковались эксклюзивные фотографии и сведения обо всей линейке смартфонов Google Pixel 9, за исключением складной модели.

Ранее сообщалось, что Apple понравилось работать в Индии.