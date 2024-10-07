IT-эксперт Рыбников: нейросети помогут россиянам лучше выполнять работу

Развитие технологий, в том числе внедрение нейросетей, со временем станет инструментом для российских работников и откроет им новые возможности для профессионального роста. Негативного влияния на рынок труда нейросети и искусственный интеллект не окажут, заверил в беседе с RT аспирант, преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников. По мнению специалиста, не стоит опасаться, что нейросети приведут к сокращению рабочих мест и появлению безработицы. Однако максимум, чего следует ожидать – к 2030 году вакансии будут актуализированы, а массовых увольнений не будет, считает эксперт. "Наоборот, новые технологии будут помогать сотрудникам лучше выполнять свою работу и откроют новые возможности для развития", — заявил он. Сегодня нейросети оптимизируют рутинные задачи, основная работа же по-прежнему остается за людьми. Полностью заменить человека нейросети не смогут, особенно если речь идет о каких-то сложных решениях. Для этого ИИ пока нуждается в обучении, как и для генерации кода, требующего глубоких знаний в области. Причем это касается всех сфер, подчеркнул Рыбников. В конечном итоге это приведет к тому, что благодаря нейросетям будут появляться новые специалисты, а существующие работники будут развиваться, убежден специалист. Это связано с тем, что работа с ИИ меняет мышление, обучает работе с алгоритмами и анализу данных, а также развивает навыки принятия решений на основе этой информации. "Это формирует новый тип мышления, ориентированный на инновации, анализ данных и постоянное обучение", — подчеркнул эксперт. До этого выяснилось, что почти половина представителей малого и среднего бизнеса в России считают полезными инструменты на базе искусственного интеллекта и нейросетей. Более половины владельцев малого и среднего бизнеса используют нейросети в маркетинге и рекламе, а 37% предпринимателей убеждены, что искусственный интеллект позволяет решать ранее недоступные задачи.