На Большой адронный коллайдер установят новую ОС

ЦЕРН и Фермилаб приняли решение перейти на операционную систему AlmaLinux для управления Большим адронным коллайдером, заменив устаревшую Scientific Linux.

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Разработка Scientific Linux была прекращена в 2019 году и последние версии этой ОС поддерживались до июня 2024 года.

AlmaLinux, основанная на Red Hat Enterprise Linux (RHEL), была выбрана благодаря своей стабильности, долгосрочной поддержке и совместимости с RHEL-подобными системами.

Специалисты отметили ряд преимуществ AlmaLinux, включая расширенную поддержку архитектур и быстрое внедрение обновлений безопасности.

Новая операционная система будет обеспечивать стабильную и надёжную платформу для дальнейших научных исследований в ЦЕРН и других учреждениях. AlmaLinux уже зарекомендовала себя как эффективный инструмент для научных целей, что делает её идеальной заменой для устаревших систем, таких как CentOS и Scientific Linux.