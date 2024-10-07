Атакующие Россию хакеры сместили интерес с Москвы на регионы

Эксперты по информационной безопасности зафиксировали в России тренд на перемещение DDoS-атак с крупных компаний в Центральном федеральном округе (ЦФО) на представителей малого и среднего бизнеса в других регионах. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор платформы облачной киберзащиты Solar Space ГК «Солар» Артем Избаенков.

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По данным эксперта, в первом полугодии 2024 года наблюдался значительный рост атак на организации Поволжья (в 6 раз, до 47 тыс.), Сибири (в 3 раза, до 24 тыс.) и Урала (в 3 раза, до 50 тыс.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также увеличилось использование мультивекторных DDoS-атак, что усложняет защиту и устранение последствий.

Малый бизнес сталкивается с еще большими трудностями, так как ему сложно обеспечить защиту из-за высокой стоимости решений. В связи с этим злоумышленники стали чаще использовать нелегальную аренду вычислительных мощностей на территории России, что позволяет им усиливать мощность и интенсивность своих атак.

Для защиты от DDoS-атак организациям необходимо постоянно совершенствовать свои меры кибербезопасности, внедрять многоуровневую защиту и проводить регулярные проверки уязвимостей. Малым компаниям рекомендуется использовать облачные сервисы, которые сочетают в себе несколько инструментов для защиты онлайн-ресурсов. Это позволит минимизировать риски и сократить ущерб от DDoS-атак в условиях постоянно эволюционирующей угрозы.