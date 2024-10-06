Российский ученый предсказал полёты в другие галактики уже через 200 лет

По мнению Георгия Успенского, ветерана ЦНИИмаш и участника запуска первого искусственного спутника Земли, человечеству потребуется ещё 200-500 лет, чтобы начать серьёзные путешествия по Млечному Пути и соседним галактикам. Он подчеркнул, что для этого нужны совершенно новые технологии и энергия. Успенский отметил, что современная космонавтика не располагает необходимыми техническими средствами, и без новшеств в энергетике, связи и навигации такие путешествия останутся лишь мечтой.

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По его словам, одним из возможных решений может стать гравитационная космонавтика. Вначале человечество освоит Солнечную систему, а затем сможет отправиться к ближайшим звёздам, а уже потом — исследовать нашу галактику и другие. Успенский уверен, что такие сложные задачи потребуют двух до пяти столетий для своего решения.

Учёный также подчеркнул, что выход за пределы Солнечной системы — это ключ к расширению жизненного пространства человечества. Он считает, что это станет таким же технологическим прорывом, как запуск первого спутника в 1957 году, открывая новые возможности для освоения ресурсов на космических объектах.