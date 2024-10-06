Муравьи освоили земледелие за миллионы лет до появления человека

Американские ученые из Смитсоновского института выяснили, что муравьи начали заниматься земледелием вскоре после падения метеорита, положившего конец существованию динозавров. Это произошло около 66 млн лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

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Команда проанализировала генетические данные 475 различных видов грибов и 276 разновидностей муравьев, создав историю эволюции муравьиного фермерства.

Результаты показали, что после удара метеорита и массового вымирания животных и растений в конце мелового периода грибы процветали на гниющей опавшей листве. Этим воспользовались муравьи, для которых грибы стали источником пропитания в период медленного восстановления жизни.

Работа также показала, что муравьям потребовалось еще около 40 миллионов лет, чтобы развить более высокое сельское хозяйство. Исследователи смогли проследить происхождение этой передовой практики примерно до 27 миллионов лет назад. В это время быстрое похолодание климата изменило окружающую среду по всему миру.