Депутат Государственной Думы Шамсаил Саралиев прокомментировал ситуацию с удалением мобильного приложения «Радар.НФ» из Google Play, назвав действия корпорации Google враждебными по отношению к России. Слова законотворца передает издание «Чечня сегодня».

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Саралиев подчеркнул, что корпорация Google, нарушая свои правила и придерживаясь прозападной позиции, является врагом России. Он также отметил, что удаление приложения вызвало ликование в украинских пабликах, что только подтверждает его слова.

Депутат выразил обеспокоенность по поводу учащающихся случаев удаления российских приложений и призвал к переходу на отечественный магазин Android-приложений RuStore, где представлены все исключенные из Google Play сервисы, включая «Радар.НФ». Это позволит обеспечить безопасность и независимость российских разработчиков от иностранных корпораций, считает он.

Саралиев подчеркнул, что подобные действия Google подрывают доверие к американским технологическим компаниям и демонстрируют их политическую ангажированность. Он призвал российские власти и бизнес-сообщество к активным действиям по защите интересов российских разработчиков и пользователей.