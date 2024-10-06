Появились первые схематические фото будущих Xiaomi 15 Ultra

Инсайдерский портал GizmoСhina представил первые, и пока схематические, фото дизайна будущего флагмана Xiaomi 15 Ultra. Судя по рендерам, больших изменений не планируется.

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Xiaomi 15 Ultra будет похож на Xiaomi 14 Ultra, но с некоторыми изменениями. Основное отличие — расположение объективов. При том, что модуль основной камеры останется круглым, у Xiaomi 15 Ultra один объектив будет сверху, а остальные три расположатся снизу, в то время как у Xiaomi 14 Ultra есть по два объектива с каждой стороны.

Ожидается, что Xiaomi 15 Ultra получит 200 Мп перископический модуль и 50 Мп сенсор Sony LYT-900 с оптической стабилизацией изображения для основной камеры. Ультраширокоугольная и телефото камеры, скорее всего, не претерпят никаких изменений и будут использовать 50 Мп объектив Sony IMX858. Фронтальная панель смартфона будет иметь плоские края и вырез в дисплее.

Касательно производительности, ожидается, что разработчики оснастят Xiaomi 15 Ultra SoC Snapdragon 8 Gen 4 либо Snapdragon 8 Elite. К тому же, возможно, модель получит до 24 ГБ ОЗУ.

Предполагается, что флагман будет работать под управлением фирменной операционной системы Xiaomi HyperOS 2.0, основанной на Android 15, и получит ёмкий аккумулятор на 6200 мАч.