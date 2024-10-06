Apple понравилось работать в Индии

Apple планирует расширить свое присутствие на индийском рынке, открыв четыре новых розничных магазина в городах Бангалор, Пуна, Нью-Дели и Мумбаи. В прошлом году компания уже открыла два магазина в стране: в Мумбаи и Нью-Дели. Об этом сообщает издание TechCrunch.

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Компания также подтвердила начало производства всей линейки iPhone 16, включая модели Pro, на фабриках в Индии. Данное решение является частью стратегии Apple по диверсификации производства за пределами Китая и освоению развивающегося рынка Индии.

При этом, TechCrunch, ссылаясь на данные J.P. Morgan, пишет, что усилия Apple по переносу производства iPhone в Индию продвигаются медленнее, чем ожидалось. Так, текущее производство iPhone в Индии оценивается в 10-15% от общего объема производства.

Несмотря на это, бизнес Apple в Индии продолжает расти. Выручка компании в Индии в 2023 году увеличилась на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $8,7 млрд. Поставки iPhone в Индию в 2023 году выросли на 39% в годовом исчислении до 9,2 млн единиц, что сделало ее пятым по величине рынком смартфонов для iPhone.