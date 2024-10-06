Apple нашла поставщика ультратонких дисплеев для iPhone 17 Air

Apple готовится к обновлению своего ассортимента в линейке с запуском iPhone 17 Air, который, по слухам, должен дебютировать в 2025 году. Последние отчеты предполагают, что Novatek, ведущий тайваньский производитель интегральных схем для дисплеев, может стать ключевым поставщиком для этого ультратонкого устройства благодаря своей новой технологии OLED TDDI.

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Согласно статье Digitimes, Novatek планирует начать массовое производство своей технологии OLED TDDI уже во втором квартале 2025 года. Хотя детали о конечных клиентах пока остаются под завесой тайны, отраслевые спекуляции сильно указывают на Apple.

Эта новая OLED-технология позволяет создавать более тонкие экраны, что делает ее идеальным выбором для амбиций Apple в отношении iPhone 17 Air.

В ближайшие месяцы вероятно появление дополнительной информации о iPhone 17 Air. Обычно так и происходит — после релиза iPhone компания ставит в приоритет следующий, что приводит к сливам (не всегда правдивым).