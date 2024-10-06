Apple нашла поставщика ультратонких дисплеев для iPhone 17 Air
Apple готовится к обновлению своего ассортимента в линейке с запуском iPhone 17 Air, который, по слухам, должен дебютировать в 2025 году. Последние отчеты предполагают, что Novatek, ведущий тайваньский производитель интегральных схем для дисплеев, может стать ключевым поставщиком для этого ультратонкого устройства благодаря своей новой технологии OLED TDDI.
Согласно статье Digitimes, Novatek планирует начать массовое производство своей технологии OLED TDDI уже во втором квартале 2025 года. Хотя детали о конечных клиентах пока остаются под завесой тайны, отраслевые спекуляции сильно указывают на Apple.
Эта новая OLED-технология позволяет создавать более тонкие экраны, что делает ее идеальным выбором для амбиций Apple в отношении iPhone 17 Air.
В ближайшие месяцы вероятно появление дополнительной информации о iPhone 17 Air. Обычно так и происходит — после релиза iPhone компания ставит в приоритет следующий, что приводит к сливам (не всегда правдивым).