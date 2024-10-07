Ураган "Милтон" усилился до третьей категории

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Ураган "Милтон" в южной части Мексиканского залива усилился до третьей категории по пятибалльной шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Сейчас ураган движется на юго-восток со скоростью 13 км/ч. Максимальная скорость ветра в его пределах достигает 54 м/с.

Эпицентр стихии находится в 285 км к северо-западу от города Прогресо и в 1 210 км к юго-западу от города Тампа (штат Флорида). Штормовое предупреждение объявлено для участка побережья Флориды.