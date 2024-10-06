Археологи раскопали следы «нулевой мировой войны»

Немецкие археологи пытаются установить участников древнейшей битвы в Европе и узнать о ней больше, пишет РИА Новости. Отмечается, что событие произошло в долине реки Толлензе. Оно оказалось самым значимым в Германии.

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По информации агентства, битва началась 3200-3300 лет назад. Ее жертвами стали сотни человек. Ученые начали проводить раскопки с 2008 года. За это время ученые обнаружили 12,5 тысячи фрагментов костей, которые принадлежали 150 людям. Среди оружия им попались бронзовые наконечники, деревянная палица и молот.

Согласно предварительным данным, в древнейшей войне участвовали минимум четыре тысячи воинов. Об участниках сражений до сих пор нет никакой информации, поэтому зачинщика битвы назвать нельзя. Ученые изучили кремневые и бронзовые наконечники и сравнили их с артефактами из других захоронений. Оказалось, что некоторые предметы находят в Баварии и на территории современной Чехии. Исследователи предположили, что сражение стало частью глобальных событий, известных как катастрофа бронзового века.

Ранее археологи в Дании обнаружили 50 хорошо сохранившихся скелетов, которые принадлежали викингам IX-X веков. Вместе с останками они нашли фрагменты ткани, кусочек стекла и овальную брошь. По мнению ученых, предметы хорошо сохранились за счет высокой влажности и почвенных условий в регионе.