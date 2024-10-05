Ученые открыли существование «отрицательного времени» в квантовом мире

Канадские квантовые физики обнаружили существование эффекта «отрицательного времени» при изучении фотонов — волновых частиц света. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

© Газета.Ru

Как показали наблюдения, фотоны тратят отрицательное количество времени во время движения через облако охлажденных атомов. Это значит, что частицы каким-то образом успевают покинуть материал еще до того, как они войдут в него.

Выводы команды основаны на экспериментах со взаимодействием света и материи при эффекте, называемым «атомным возбуждением». Когда фотоны проходят через среду и поглощаются, электроны на орбитах атомов этой среды переходят на более высокие энергетические уровни.

Когда эти возбужденные электроны возвращаются в исходное состояние, они возвращаются в исходное состояние, высвобождая энергию в виде переизлученных фотонов. Это вносит временную задержку в наблюдаемое время прохождения света через среду.

Ученые решили измерить временную задержку и узнать, зависит ли она от состояния самого фотона: был ли он рассеян и поглощен облаком атомов, или миновал его без взаимодействий.

Эксперименты включали выстреливание фотонов через облако ультрахолодных атомов рубидия и измерение полученной степени возбуждения атомов.

В ходе тестов возникло две неожиданности: иногда фотоны проходили целыми, но атомы рубидия все равно возбуждались и оставались в этом состоянии так же долго, как если бы они поглотили эти фотоны.

Кроме того, при поглощении фотонов они почти мгновенно переизлучались. Это происходило задолго до того, как атомы рубидия возвращались в исходное состояние.

По словам исследователей, подобный эффект обусловлен квантовыми свойствами фотона, которые существуют в вероятностном диапазоне временных значений. Эта квантовая размытость может приводить к тому, что частицы покидают материал до того, как они в него попали.