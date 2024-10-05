В мессенджере Telegram появились платные подарки

Разработчики Telegram анонсировали масштабное обновление, которое предлагает пользователям новые функции и улучшения, среди которых возможность отправлять подарки за валюту Telegram Stars и многое другое. Об этом сообщается в блоге мессенджера.

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Пользователи Telegram, обновившие приложение, могут отправлять подарки за валюту Stars стоимостью от 15 до 100 «звезд». Подарки могут быть анонимными для посторонних, так и общедоступными — получатель всегда будет знать, от кого поступил подарок.

Сами подарки представлены в виде анимированных изображений с возможностью добавления сообщений. Также на данный момент существуют два редких подарка за 15 и 25 Stars, выпущенные ограниченным тиражом в 500 и 100 тыс. единиц. Полученные подарки можно разместить в специальной вкладке профиля «Подарки», где их увидят другие пользователи, или обменять на «звезды».

Для компаний, приложений и сайтов Telegram теперь предлагает возможность отправки кодов подтверждения через мессенджер, оплачиваемых через платформу Fragment. Этот метод является более быстрым, дешевым, безопасным и удобным по сравнению с SMS и другими альтернативами. Сообщения с кодами будут поступать в специальный чат Telegram, а разработчикам предоставляется руководство и бесплатный доступ к Gateway API.

Также в мессенджере улучшили возможности ИИ, введя более детализированные категории жалоб, такие как «Мошенничество или спам» — «Фишинг» и категории для незаконных товаров, нарушения авторских прав, персональных данных и других.

Наконец, был обновлен интерфейс видеочатов на iOS для снижения потребления ресурсов, а клиент для Android получил поддержку прямых трансляций в режиме RTMP с генерацией ключей и управлением трансляциями с помощью приложений OBS Studio и других.