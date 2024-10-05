В Японии представили крошечный кубик Рубика

Японский производитель игрушек MegaHouse создал 5-миллиметровый кубик Рубика весом 0,3 грамма, для его сборки необходим пинцет. Об этом пишет CNN.

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Представители книги рекордов Гиннеса изучили изделие и подтвердили, что оно является самым маленьким вращающимся кубиком-головоломкой на планете.

Специалисты компании смогли побить рекорд 2016 года, который установил британец Тони Фишер — он создал кубик Рубика размером 5,6 мм.

Журналисты уточнили, что для создания миниатюрного изделия компании потребовалось четыре года.

Ранее сообщалось, что российский робот инженера Кротова собрал кубик Рубика за 0,203 секунды. Предыдущий рекорд, установленный роботом от японской компании Mitsubishi Electric Corporation, составлял 0,305 секунды.