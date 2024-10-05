Смартфон Google назвали лучшей заменой новым iPhone

Представленный в конце лета базовый флагманский смартфон Google Pixel 9 является достойным конкурентом и аналогом iPhone как по дизайну, так и по техническим характеристикам. Об этом сообщает портал iPhones.ru.

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Pixel 9 оснащен 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц и яркостью до 2700 нит, основной камерой на 50 Мп и ультраширокоугольным объективом на 48 Мп.

За производительность устройства отвечает мощный чип Tensor G4, дополненный 12 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти в базовой версии устройства. Эксперты подчеркивают, что одной из ключевых особенностей Google Pixel 9 является длительная поддержка актуальных версий Android на протяжении семи лет, что выделяет его среди других устройств.

Среди прочего Google Pixel 9 может похвастаться поддержкой фирменной ИИ-системы с разными функциями и ассистентом Google Gemini.

iPhone 16 впервые подешевел

На данный момент Google Pixel 9 доступен для покупки в России на маркетплейсах в среднем по цене около 82 тыс. руб., что сопоставимо со стоимостью iPhone 16.