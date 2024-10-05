Ученые предсказали глобальное вымирание

Исследования, опубликованные на портале arXiv, прогнозируют, что через миллиард лет Земля столкнется с глобальными изменениями климата. Солнце станет ярче, что нарушит карбонатно-силикатный цикл планеты и приведет к снижению уровня углекислого газа (CO2) до уровня, при котором сосудистые растения не смогут выжить. Температуры станут настолько экстремальными, что фотосинтез станет невозможным, и большая часть макроскопической жизни на Земле будет обречена на вымирание.

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Александр Родин, научный сотрудник Института космических исследований РАН, согласился с тем, что предстоящие изменения климата будут катастрофичными для высших форм жизни. Однако, по его словам, микроорганизмы смогут адаптироваться и выжить в этих экстремальных условиях. Учёный подчеркнул, что наука пока не знает о высших животных или растениях, которые смогли бы пережить такие изменения, и это может привести к новому великому вымиранию на Земле.

Кроме того, Родин скептически отозвался о планах переселения человечества на другие планеты, например Марс. Он отметил, что такие проекты, как терраформирование Марса, являются технически невозможными и больше похожи на фантазии, которые распространяют пиарщики, такие как Илон Маск.

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