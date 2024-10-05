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Эксперты остались недовольны качеством экрана iPhone 16 Pro Max

Эксперты DxOMark протестировали экран нового iPhone 16 Pro Max, который набрал меньше баллов, чем прошлогодние смартфоны Apple.

Эксперты остались недовольны качеством экрана iPhone 16 Pro Max
© Газета.Ru

Специалисты DxOMark оценили дисплей iPhone 16 Pro Max в 150 баллов, что позволило поместить гаджет на 17-ю строчку в фирменном рейтинге. Эксперты похвалили экран за цветопередачу и хорошую читаемость в помещении и под открытым небом, а также за проигрывание видео в любых условиях. К минусам же отнесли низкую яркость в определенных условиях, несоответствие яркости HDR10, а также фантомные нажатия, возникающие в альбомной ориентации.

Примечательно, что iPhone 15 Pro и Pro Max имеют лучшие показатели — они разместились на 13-м и 12-м местах соответственно, имея 151 балл. В топ-5 смартфонов с лучшими дисплеями по версии DxOMark вошли Google Pixel 9 Pro XL (158 балла), Honor Magic6 Pro (157 балла), Google Pixel 9 (156 балла), Samsung Galaxy S24 Ultra (155 балла) и Google Pixel 8 Pro (154 балла).

Линейка смартфонов iPhone 16 была представлена 9 сентября и поступила в продажу 20 сентября 2024 года.

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