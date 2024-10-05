Эксперты остались недовольны качеством экрана iPhone 16 Pro Max

Эксперты DxOMark протестировали экран нового iPhone 16 Pro Max, который набрал меньше баллов, чем прошлогодние смартфоны Apple.

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Специалисты DxOMark оценили дисплей iPhone 16 Pro Max в 150 баллов, что позволило поместить гаджет на 17-ю строчку в фирменном рейтинге. Эксперты похвалили экран за цветопередачу и хорошую читаемость в помещении и под открытым небом, а также за проигрывание видео в любых условиях. К минусам же отнесли низкую яркость в определенных условиях, несоответствие яркости HDR10, а также фантомные нажатия, возникающие в альбомной ориентации.

Примечательно, что iPhone 15 Pro и Pro Max имеют лучшие показатели — они разместились на 13-м и 12-м местах соответственно, имея 151 балл. В топ-5 смартфонов с лучшими дисплеями по версии DxOMark вошли Google Pixel 9 Pro XL (158 балла), Honor Magic6 Pro (157 балла), Google Pixel 9 (156 балла), Samsung Galaxy S24 Ultra (155 балла) и Google Pixel 8 Pro (154 балла).

Линейка смартфонов iPhone 16 была представлена 9 сентября и поступила в продажу 20 сентября 2024 года.