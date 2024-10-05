Синоптик предупредил о магнитных бурях на выходных

На Земле в субботу, 5 октября, возможны слабые магнитные бури, предупредил в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. Он добавил, что в воскресенье они станут сильными и достигнут класса G3.

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Метеоролог напомнил, что 2 и 3 октября на Солнце произошли две мощные вспышки максимального класса Х — Х7,1 и Х9, которые заняли соответственно третье и первое места «в списке самых сильных нынешнего 25 солнечного цикла».

По его данным, на фоне вспышек в субботу после полудня возможны слабые возмущения магнитосферы. После 15 часов возмущения могут перерасти в слабые магнитные бури.

«Далее магнитные бури будут усиливаться и в ночь на воскресенье достигнут своего максимума — класса G3 — третьего уровня из пяти возможных», — пояснил синоптик.

Леус отметил, что затем космический шторм постепенно пойдёт на спад. Вместе с тем, заметил он, магнитные бури, уже среднего и слабого уровня, класса G2-G1, с перерывами, продлятся до ночных часов вторника, 8 октября.