В Telegram появится собственный аналог YouTube

В скором времени Telegram может стать видеохостингом, так как разработчики мессенджера объявили о конкурсе на создание нового видеоплеера для приложения. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

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Отмечается, что на первом этапе видеоплеер появится в мобильной версии Telegram для iOS, после чего будет внедрен в Android и десктопные версии мессенджера. Плеер будет поддерживать воспроизведение как видеороликов, так и аудиофайлов.

Основные требования к новому видеоплееру Telegram включают в себя работоспособность на iOS 12 и более поздних версиях операционной системы, поддержку HLS-стриминга и автоматической настройки качества видео в зависимости от скорости интернета. Также отмечается, что новый плеер заменит текущий AVPlayer, а его работа будет обеспечена внутри Telegram без использования сторонних браузеров. Для этого разработчики могут использовать гибридное решение с применением JavaScript и нативного кода.

Сторонние разработчики со всего мира могут предложить свои идеи для медиаплеера до 25 октября. Победителя выберут сотрудники Telegram в ноябре 2024 года, и его решение будет использовано для дальнейшего внедрения в Telegram. Создателю лучшего плеера предоставят награду в размере $50 тыс. (около 4,74 млн руб.). Предполагается, что обновленный плеер появится в приложении в 2025 году.

Пока неясно, будут ли в новом плеере системы рекомендаций. При их наличии Telegram сможет составить конкуренцию YouTube, у которого 2,5 млрд пользователей, в то время как число активных пользователей Telegram приближается к 1 млрд.