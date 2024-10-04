Новые искусственные растения смогут очищать воздух и генерировать электричество

Ученые из Университет Бингемтона разработали искусственные растения, способные очищать воздух и генерировать электричество. Профессор Сокхен Чой и аспирантка Мариам Резаие создали технологию, которая использует углекислый газ для производства кислорода и небольшой энергии. Исследование опубликовано в журнале Advanced Sustainable Systems.

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Большинство систем очистки воздуха дорогие и требуют частой замены фильтров. Новые искусственные растения решают эту проблему, используя пять биологических солнечных элементов и фотосинтетические бактерии.

Первая модель растения, состоящая из пяти «листьев», продемонстрировала способность улавливать углекислый газ и генерировать кислород. Хотя мощность в 140 микроватт является лишь побочным эффектом, ученые намерены увеличить выход энергии до 1 милливатта. Ученые планируют интегрировать систему хранения энергии, чтобы обеспечить возможность зарядки мобильных устройств.

С дальнейшими улучшениями эти искусственные растения могут стать неотъемлемой частью домашнего обихода, предлагая множество преимуществ для экологии и энергетики.