Telegram назвал причину массовых сбоев в работе мессенджера

Разработчики мессенджера Telegram объяснил массовые сбои в работе влиянием недавних событий на Ближнем Востоке. Из-за этого сервис испытал огромные нагрузки.

«Из-за недавних событий на Ближнем Востоке, в частности в Израиле, Ливане и Иране, Telegram столкнулся с беспрецедентными нагрузками», — говорится в официальном канале мессенджера в Telegram.

Там добавили, что это привело к трудностям с подключением и доступом к медиа у некоторых пользователей.

Тем не менее, благодаря работе технической команды проблемы были решены, и Telegram остается доступным в большинстве стран. Компанией принесены извинения за неудобства.

3 октября наблюдались сбои в работе Telegram. Пользователи жаловались на медленную загрузку сообщений на телефонах и компьютерах. Проблемы стали появляться примерно в 14:00 по московскому времени. Вечером 1 октября Иран ответил на убийство лидеров ХАМАС и «Хезболла», запустив сотни ракет в сторону Израиля. Вследствие этого обстановка на Ближнем Востоке значительно накалилась.