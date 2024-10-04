Антарктика «зеленеет» с огромной скоростью

Новое исследование показало, что за последние четыре десятилетия растительный покров Антарктического полуострова увеличился в 10 раз. Антарктический полуостров, так же как и многие полярные регионы, нагревается быстрее, чем в среднем по планете, а экстремальные тепловые явления становятся более частыми. В исследовании, проведенном Университетом Эксетера совместно с Британской антарктической службой, использовались спутниковые данные. Оказалось, что площадь растительного покрова увеличилась с менее чем одного квадратного километра в 1986 году до почти 12 к 2021 году. Причем в последние годы (2016-2021) этот тренд ускорился более чем на 30%, зеленая поверхность в это время увеличивалась более чем на 400 000 квадратных метров в год. Исследование вышло в Nature Geoscience.

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«Растения, которые мы обнаруживаем на Антарктическом полуострове, — в основном мхи — растут в, возможно, самых суровых условиях на Земле. Остальной ландшафт почти полностью покрыт снегом, льдом и камнями, и только малая доля Антактики колонизирована растительностью. Но эта площадь значительно увеличилась, показывая, что даже эта обширная и изолированная "ледяная пустыня" подвергается влиянию антропогенных изменений климата», — отмечает доктор Томас Роланд из университета Эксетера.

Почвы в Антарктиде в основном бедны или отсутствуют, но увеличение растительности добавит органического вещества и создаст почвообразование, а это проложит путь другим растениям. Это повышает риск появления инвазивных видов, возможно, завезенных туристами, учеными.