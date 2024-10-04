iPhone получит гостевой режим

В смартфонах Apple добавят специальный режим, ограничивающий доступ к конфиденциальным данным. Об этом сообщает издание The Mac Observer.

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Упоминание изобретения обнаружили на США (USPTO). Согласно задумке инженеров Apple, в специальном гостевом режиме будет ограничен доступ к личным данным пользователя. Таким образом, владелец iPhone можете передавать его третьим лицам, при этом защищая конфиденциальную информацию. Отключить гостевой режим можно будет с помощью пароля.

В описании документа указано, что при настройке режима хозяин смартфона выберет, какими приложениями и сервисами сможет пользоваться посторонний.

«Если вы передаете свой iPhone кому-то другому, он сможет пользоваться только тем, что вы ему разрешили», — отметили журналисты.

Также в гостевом режиме пользователь может управлять своим смартфоном удаленно с помощью других гаджетов Apple. По мнению журналистов, в новом режиме владелец iPhone может передавать его посторонним — например, чтобы те совершили звонок. Или же отдавать телефон детям, не опасаясь, что они удалят какие-то личные данные.

Неизвестно, планирует ли Apple внедрить гостевой режим в прошивку своих смартфонов. Возможно, он появится в будущих версиях iOS.

Ранее инсайдер Маджин Бу заявил, что в смартфонах Apple появится новая кнопка. Она будет совмещать в себе кнопку «Действие» и «качельку» для регулировки громкости звука.