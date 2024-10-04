Хакеры начали подсовывать любителям клубнички вирусы под видом фото

Хакерская группа FIN7, которую считают российской, запустила сеть поддельных сайтов, предлагающих генерацию фейковых фотографий с обнажённым телом с использованием ИИ. Таким образом хакеры заражают посетителей своего ресурса вредоносным ПО и крадут информацию.

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FIN7 известна весьма сложными фишинговыми атаками и считается партнёром опасных кибергруппировок DarkSide, BlackMatter и BlackCat. Они также используют методы социальной инженерии, выдавая себя за легитимные компании или создавая фиктивные организации для атак. Сообщается о большом количестве заражённых устройств.

Поддельные сайты, предлагающие генерацию дипфейков с обнажёнными людьми, опасны ещё и тем, что несут огромный риск людям, которые могут быть изображены без их согласия. Некоторые страны уже признали эту технологию незаконной, но интерес к ней остаётся высоким, что неудивительно, ведь на такой контент всегда есть спрос.