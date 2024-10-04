Venus Aerospace представила вращающийся детонационный ракетный двигатель

Venus Aerospace представила двигатель Venus Detonation Ramjet 2000 lb Thrust Engine (VDR2), который может кардинально изменить гиперзвуковые полеты. По крайней мере, в этом нас пытается убедить компания.

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Представленный на саммите Up. Summit, VDR2 использует вращающийся детонационный ракетный двигатель (RDRE), что позволяет достигать скоростей до 6 Махов и высот до 50 км. Конструкция VDR2 на удивление проста — он напоминает пустую трубу без движущихся частей и использует сжатие воздуха за счет высокой скорости двигателя вместо традиционных турбин.

Использование технологии RDRE позволяет двигателю генерировать тепло и давление за счет непрерывной детонации, что повышает эффективность на 15% по сравнению с обычными двигателями, пишет компания. Технический директор Venus Aerospace Эндрю Дагглби подчеркнул, что это открытие может сделать гиперзвуковые пассажирские путешествия «экономически целесообразными». Первый испытательный полет VDR2 ожидается в 2025 году.