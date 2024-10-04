«Яндекс» запустит робокурьеров на Крайнем Севере

«Яндекс» начал тестировать своих роботов-доставщиков (роверов) на Крайнем Севере, в Новом Уренгое. Компания намерена добиться того, чтобы устройства могли передвигаться по сугробам, слякоти и гололеду, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу IT-гиганта.

Подчеркивается, что результаты тестирования лягут в основу улучшений текущей версии робокурьеров и будут использованы при разработке новых поколений. Доставлять заказы в рамках испытаний роботы не будут, указывают в фирме.

«Яндекс» уже внедрил несколько улучшений роверов, благодаря которым им стало проще передвигаться в зимний период. Теперь они также могут обнаруживать неровности на своем пути и совершать объезд участков с труднопроходимым рельефом. Кроме того, роботы научились различать более гладкие и рыхлые участки при различных условиях освещения.

Ранее сообщалось, что в ресторанах «Вкусно — и точка» обнаружены два робота, которые помогают сотрудникам разносить еду и мыть пол. В настоящее время они функционируют только в двух столичных точках. Поставщиком этих роботов является российская компания Spi.Robotics.