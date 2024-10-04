Высоту орбиты МКС подняли почти на три километра

Сегодня грузовой корабль "Прогресс МС-28" скорректировал орбиту МКС. Двигатели грузовика, пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента, включились в 11:44 по московскому времени. По предварительным данным Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в Госкорпорацию "Роскосмос"), они проработали 1207,62 сек., выдав импульс величиной 1,66 м/с.

© Российская Газета

В итоге средняя высота орбиты станции повысилась на 2,9 км и составила 419 км.

Корректировка орбиты МКС, по словам специалистов, это традиционная операция. Надо сказать, что во времена полетов американских "челноков" высота МКС держалась на 350 км. Почему? Просто выше шаттлы, которые доставляли новые модули и конструкции для строительства станции, подняться не могли.

Наши "Союзы" и "Прогрессы" были сертифицированы для полетов на высоту 460 км. Поэтому когда "челноки" перестали летать, высоту орбиты увеличили в среднем до 400 км.

Но, по словам конструкторов, сегодня для решения заданных научных задач и проводимых на борту МКС исследований, высоты до 420 км вполне достаточно.

Вообще строгой высоты орбиты быть не может. Космическая станция плавно снижается, что зависит от различных факторов. Например, от солнечной активности. Не раз приходилось менять ее траекторию из-за космического мусора. А потому, чтобы создать баллистические условия для стыковки прилетающих грузовых и пилотируемых кораблей, МКС приходится "подправлять", постоянно "подталкивать" вверх. Иногда на какие-то сотни метров, а иногда очень прилично. Как, например, сегодня.

За все время полета МКС выполнены 366 коррекций высоты ее орбиты, из них 208 - с помощью двигателей кораблей "Прогресс".

Сейчас на борту МКС работает экипаж 72-й длительной экспедиции. Это большая международная команда, в которую входят космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Александр Гребенкин и Александр Горбунов, астронавты NASA Дональд Петтит, Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс, Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.